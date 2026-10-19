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        Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

        Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

        Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

        "Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag (Çekya)

        19.45 Sabah (Azerbaycan) - Borussia Dortmund (Almanya)

        22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

        22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

        22.00 Manchester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

        22.00 Roma (İtalya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        22.00 Porto (Portekiz) - PSV (Hollanda)

        22.00 Napoli (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

        22.00 Stuttgart (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

        21 Ekim Çarşamba:

        19.45 Lille (Fransa) - Galatasaray

        19.45 Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

        22.00 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

        22.00 Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya)

        22.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        22.00 Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya)

        22.00 Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç)

        22.00 Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa)

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        22.00 Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

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        #fenerbahçe
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