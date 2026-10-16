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        Samsunspor'da Nenad Bjelica ilk antrenmanına çıktı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, kırmızı-beyazlılarda ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Samsunspor'da Bjelica ilk idmanına çıktı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kırmızılı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Göreve dün başlayan teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenmanda top çalma ve 5'e 2 pas organizasyonları yapan futbolcular, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.

        Karadeniz ekibi, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        #Samsunspor
        #süper lig
        #Nenad Bjelica
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