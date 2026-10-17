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        Haberler Spor Futbol Shakhtar Donetsk: 2 - Kolos Kovalivka: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Shakhtar Donetsk: 2 - Kolos Kovalivka: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Kolos Kovalivka'yı 2-1 yendi. İlk yarıda Vinicius Tobias ile Valeri Bondar'ın golleriyle ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 24'e yükseltti ve geçen haftanın lideri Polessya'nın berabere kalmasıyla birlikte zirveye tırmandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar lider oldu!

        Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Kolos Kovalivka'yı ağırladı.

        Arena Kyiv'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 10'da Vinicius Tobias ve 36. dakikada Valeri Bondar attı. Konuk ekibin tek golünü ise 84. dakikada Ardit Tahiri kaydetti.

        Kolos Kovalivka'da forma giyen Andriy Tsurikov, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla beraber ligde üst üste 5. galibiyetini alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 24'e yükseltti ve Polessya'nın Bukovyna'yla 2-2 berabere kalmasının ardından zirvenin sahibi oldu. Kolos Kovalivka ise 8 puanda kaldı.

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        Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Turuncu Siyahlılar, Zorya Luhansk'ı ağırlayacak. Kolos Kovalivka, Veres Rivne'ye konuk olacak.

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        #arda turan
        #Shakhtar Donetsk
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