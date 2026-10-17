Sivasspor: 1 - Sarıyer: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Sarıyer, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sivasspor haftayı 13, Sarıyer ise 16 puanla tamamladı.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:01 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 1'de Andre Poko atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 30. dakikada Rey Manaj kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 13'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbul temsilcisi ise haftayı 16 puanla kapattı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarıyer, Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.
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