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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!

        Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        Slavia Prag, F.Bahçe maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.

        Chobani Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirildi.

        İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı.

        Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesi yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

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        #Slavia Prag
        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
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