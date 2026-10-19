UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Aston Villa mağlubiyetini unutturmak ve Devler Ligi'nde ilk galibiyetine uzanmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve takımın tecrübeli stoperi Nathan Ake basın toplantısında konuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Slavia Prag maçıyla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz desem de çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Bu akşam gene ufak bir ter antrenmanıyla oyuncularımızı toparlamaya, rakibi anlatacağız. Rakip takımdan biraz bahsetmemiz gerekirse; çok fiziğe dayalı bir futbol oynuyorlar. Çok yüksek tempolu, sahanın her yerinde adam adama oynayan, çok sert baskılar yapabilen, sert bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bunun için bunun bilincindeyiz. Üçlü oynuyorlar, bazı maçlarda dörtlü oynayabiliyorlar da. Biz de nasıl oynarlarsa oynasınlar ona göre kendimizce bu akşam oyuncularımızla yapacağımız toplantılarla, yapacağımız görüşmelerle en dinç, en sağlıklı oyuncular hangisiyse elimizde o oyuncularla bizim de bu takıma karşı bir kurgumuz var. Bir iki tane, üç tane hatta kurgumuz var.

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🎙️ İsmail Kartal: Slavia Prag maçıyla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz desem de çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Bu akşam gene ufak bir ter antrenmanıyla oyuncularımızı toparlamaya, rakibi anlatacağız.



Rakip takımdan biraz bahsetmemiz gerekirse; çok fiziğe dayalı… pic.twitter.com/MkBTy91GIx — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2026

"ROTASYON OLABİLİR"

Biz maç maç düşünüyoruz. Rotasyon olabilir, çünkü ona bu akşam karar vereceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi, dün antrenman yapamadık, bu akşam gelecekler. Bazı oyuncularımın dinlenmişlik durumlarına bakacağız. Bizim bazı sistemlerimiz var, bir teste sokacağız. İşte dün gece ne kadar uyuyabilmişler, kas yorgunluklarına bakacağız. Antrenmana çıkacağız, antrenmandaki durumlarını gözlemleyeceğiz.

🎙️ İsmail Kartal: Biz maç maç düşünüyoruz. Rotasyon olabilir, çünkü ona bu akşam karar vereceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi, dün antrenman yapamadık, bu akşam gelecekler. Bazı oyuncularımın dinlenmişlik durumlarına bakacağız. Bizim bazı sistemlerimiz var, bir teste sokacağız.… pic.twitter.com/gRZK8j35YI — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2026

"EKSİKLERİMİZİ TESPİT ETTİK"

İkili mücadelelerde yarın daha sert de olabiliriz. Çünkü Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. Her ne kadar biraz iyi futbol oynasak da pozisyonlara da girsek, skor olarak Fenerbahçe camiasının, taraftarların, benim, ekibimin, bizlerin hiçbirimizin kabul edeceği bir skor değildi. Ama o maç eksiklerimiz de vardı. Bu eksiklerimizi tespit ettik, bundan da ders çıkarttık. Hemen iki gün içerisinde oyuncularımızla konuşarak çok güzel bir reaksiyon verdik. Yarınki maçta da bu reaksiyonun daha fazla olacağını düşünüyorum.

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🎙️ İsmail Kartal: İkili mücadelelerde yarın daha sert de olabiliriz. Çünkü Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. Her ne kadar biraz iyi futbol oynasak da pozisyonlara da girsek, skor olarak Fenerbahçe camiasının, taraftarların, benim, ekibimin, bizlerin hiçbirimizin kabul… pic.twitter.com/JX8rCpYSrO — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2026

"GREENWOOD YARIN FARKLI BİR GÖREVDE OYNAYABİLİR"

Mason Greenwood, hücumsal anlamda çok yaratıcı, üretken, kaliteli bir oyuncu ama savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Onların da giderilebilmemiz için kendisiyle konuşarak elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Belki bazı maçlar yapamıyor olabilir. Ama bizim ondan beklentimiz, hücumsal anlamda üretkenliğini, kalitesini, becerisini ortaya koymasını istiyoruz. Yarın da farklı bir görevde oynayabilir mesela.

💥"Greenwood, yarın da farklı bir görevde oynayabilir."



🎙️ İsmail Kartal: Mason Greenwood, hücumsal anlamda çok yaratıcı, üretken, kaliteli bir oyuncu ama savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Onların da giderilebilmemiz için kendisiyle konuşarak elimden geldiği kadar… pic.twitter.com/r5BequHMsy — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2026

"OYUNCULARIMLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYUYORUM"

Hem Asensio hem Kante gibi oyuncularımız... Bunlar bizim en değerli oyuncularımız. Hepsi değerli ama Asensio çok farklı bir oyuncu. Bizim için çok değerli bir oyuncu, Kante de öyle. Aston Villa maçında hem Kante'de hem Asensio'da ağrıları vardı. Aston Villa maçının devre arasında Kante’ye 'Oynayabilir misin, biraz gayret edebilir misin?' diye sordum. 'Hocam' dedi, 'Ben girersem bu sakatlık tekrar nüksedebilir ve daha uzun süre oynayamayabilirim. Kendimi iyi hissetmiyorum.' Kante çok dürüst, çok çalışkan... İyi de oynasa, kötü de... Ki zaten kötü oynadığı pek maç yok. Her zaman, her antrenmanda, her maçta sanki hiçbir şey olmamış gibi, bir makine gibi ne görev verirsen yapan, sürekli gülümseyen, pozitif bir çocuk. O öyle, Matteo da öyle... Yani gerçekten şu an takımdaki birçok oyuncumuz, yerlisiyle yabancısıyla hepsi çok pozitifler; enerjimiz çok yüksek. Bu yüzden oyuncularımla bir kez daha gurur duyuyorum.

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🎙️ İsmail Kartal: Hem Asensio hem Kante gibi oyuncularımız... Bunlar bizim en değerli oyuncularımız. Hepsi değerli ama Asensio çok farklı bir oyuncu. Bizim için çok değerli bir oyuncu, Kante de öyle. Aston Villa maçında hem Kante'de hem Asensio'da ağrıları vardı.



Aston Villa… pic.twitter.com/sVQ0CEYz2I — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2026

İŞTE NATHAN AKE'NİN SÖZLERİ:

Bence harika bir atmosfer olacaktır yine. Taraftarın ilk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da zordu. Ama zor anlarda her zaman taraftarlarımız bize yardımcı oldu. Umarım yarın da aynısı olur. Umarım yine bize 3 puan için yardımları dokunur.

🇹🇷 Fenerbahçe 🆚 Slavia Prag 🇨🇿 #UCL



🎙️ Nathan Ake: Bence harika bir atmosfer olacaktır yine. Taraftarın ilk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da zordu. Ama zor anlarda her zaman taraftarlarımız bize yardımcı oldu. Umarım yarın da aynısı olur. Umarım yine bize 3 puan… pic.twitter.com/nN2j2eqF8H — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2026

"DOĞRU ŞEYLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dediğiniz gibi yoğun oldu, çok fazla maç oldu ama bu hoşuma gidiyor. Yani çok fazla antrenman şansımız olmuyor; maç, toparlanma... Ama kulüpteki insanlar toparlanma sürecinde çok yardımcı oluyorlar. Doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz ki bir sonraki maça hazır olalım.