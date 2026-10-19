Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal: Greenwood farklı bir görevde oynayabilir

        İsmail Kartal: Greenwood farklı bir görevde oynayabilir

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ve tecrübeli stoperi Nathan Ake basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Greenwood farklı bir görevde oynayabilir"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Aston Villa mağlubiyetini unutturmak ve Devler Ligi'nde ilk galibiyetine uzanmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve takımın tecrübeli stoperi Nathan Ake basın toplantısında konuştu.

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

        Slavia Prag maçıyla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz desem de çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Bu akşam gene ufak bir ter antrenmanıyla oyuncularımızı toparlamaya, rakibi anlatacağız. Rakip takımdan biraz bahsetmemiz gerekirse; çok fiziğe dayalı bir futbol oynuyorlar. Çok yüksek tempolu, sahanın her yerinde adam adama oynayan, çok sert baskılar yapabilen, sert bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bunun için bunun bilincindeyiz. Üçlü oynuyorlar, bazı maçlarda dörtlü oynayabiliyorlar da. Biz de nasıl oynarlarsa oynasınlar ona göre kendimizce bu akşam oyuncularımızla yapacağımız toplantılarla, yapacağımız görüşmelerle en dinç, en sağlıklı oyuncular hangisiyse elimizde o oyuncularla bizim de bu takıma karşı bir kurgumuz var. Bir iki tane, üç tane hatta kurgumuz var.

        REKLAM

        "ROTASYON OLABİLİR"

        Biz maç maç düşünüyoruz. Rotasyon olabilir, çünkü ona bu akşam karar vereceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi, dün antrenman yapamadık, bu akşam gelecekler. Bazı oyuncularımın dinlenmişlik durumlarına bakacağız. Bizim bazı sistemlerimiz var, bir teste sokacağız. İşte dün gece ne kadar uyuyabilmişler, kas yorgunluklarına bakacağız. Antrenmana çıkacağız, antrenmandaki durumlarını gözlemleyeceğiz.

        "EKSİKLERİMİZİ TESPİT ETTİK"

        İkili mücadelelerde yarın daha sert de olabiliriz. Çünkü Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. Her ne kadar biraz iyi futbol oynasak da pozisyonlara da girsek, skor olarak Fenerbahçe camiasının, taraftarların, benim, ekibimin, bizlerin hiçbirimizin kabul edeceği bir skor değildi. Ama o maç eksiklerimiz de vardı. Bu eksiklerimizi tespit ettik, bundan da ders çıkarttık. Hemen iki gün içerisinde oyuncularımızla konuşarak çok güzel bir reaksiyon verdik. Yarınki maçta da bu reaksiyonun daha fazla olacağını düşünüyorum.

        REKLAM

        "GREENWOOD YARIN FARKLI BİR GÖREVDE OYNAYABİLİR"

        Mason Greenwood, hücumsal anlamda çok yaratıcı, üretken, kaliteli bir oyuncu ama savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Onların da giderilebilmemiz için kendisiyle konuşarak elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Belki bazı maçlar yapamıyor olabilir. Ama bizim ondan beklentimiz, hücumsal anlamda üretkenliğini, kalitesini, becerisini ortaya koymasını istiyoruz. Yarın da farklı bir görevde oynayabilir mesela.

        "OYUNCULARIMLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYUYORUM"

        Hem Asensio hem Kante gibi oyuncularımız... Bunlar bizim en değerli oyuncularımız. Hepsi değerli ama Asensio çok farklı bir oyuncu. Bizim için çok değerli bir oyuncu, Kante de öyle. Aston Villa maçında hem Kante'de hem Asensio'da ağrıları vardı. Aston Villa maçının devre arasında Kante’ye 'Oynayabilir misin, biraz gayret edebilir misin?' diye sordum. 'Hocam' dedi, 'Ben girersem bu sakatlık tekrar nüksedebilir ve daha uzun süre oynayamayabilirim. Kendimi iyi hissetmiyorum.' Kante çok dürüst, çok çalışkan... İyi de oynasa, kötü de... Ki zaten kötü oynadığı pek maç yok. Her zaman, her antrenmanda, her maçta sanki hiçbir şey olmamış gibi, bir makine gibi ne görev verirsen yapan, sürekli gülümseyen, pozitif bir çocuk. O öyle, Matteo da öyle... Yani gerçekten şu an takımdaki birçok oyuncumuz, yerlisiyle yabancısıyla hepsi çok pozitifler; enerjimiz çok yüksek. Bu yüzden oyuncularımla bir kez daha gurur duyuyorum.

        REKLAM

        İŞTE NATHAN AKE'NİN SÖZLERİ:

        Bence harika bir atmosfer olacaktır yine. Taraftarın ilk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da zordu. Ama zor anlarda her zaman taraftarlarımız bize yardımcı oldu. Umarım yarın da aynısı olur. Umarım yine bize 3 puan için yardımları dokunur.

        "DOĞRU ŞEYLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Dediğiniz gibi yoğun oldu, çok fazla maç oldu ama bu hoşuma gidiyor. Yani çok fazla antrenman şansımız olmuyor; maç, toparlanma... Ama kulüpteki insanlar toparlanma sürecinde çok yardımcı oluyorlar. Doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz ki bir sonraki maça hazır olalım.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

        İstanbul Valisi Davut Gül, selde suya kapılan 1 Türkmenistan, 2 Türk vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vali Gül, "Dere ıslah çalışması kapsamında yıkım işlemlerimize başladık. Yarın öğleye kadar hasar tespitlerini tamamlayıp; pazartesi günü hemşehrilerimize hasarlarıyla ilgili ödeme...
        #fenerbahçe
        #Slavia Prag
        #İsmail Kartal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana