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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Jindrich Trpisovsky: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık

        Jindrich Trpisovsky: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık

        Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Çek teknik adam, karşılaşmanın başında Fenerbahçe taraftarının muhteşem ve gürültülü bir atmosfer yarattığını belirterek, "Maçın başında birbirimizle iletişim kuramadık. Ama sonrasında tribünler biraz daha susunca daha iyi iletişim kurduk. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içinde kimseye bir şey söyleyemedik. Oyuncularla birbirimizi duyamadık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:37 Güncelleme:
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        "İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, takımının harika bir maç çıkardığını söyledi.

        Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trpisovsky, son dakikada gelen gol sebebiyle çok sevindiklerinin altını çizdi.

        Pozitif sonuçlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getiren Trpisovsky, "Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk. Genç oyuncularımız var. İlk 11 dakikada 2 gol yedik. Böyle bir başlangıç istemiyorduk. Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Maçın başında bu anlamda kötü hissediyordum." ifadelerini kullandı.

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        "BU STATTAKİ AMBİYANS İNANILMAZ"

        Tribünlerin ilk 20 dakikada çok gürültülü olduğunu belirten Trpisovsky, "Maçın başında birbirimizle iletişim kuramadık. Ama sonrasında tribünler biraz daha susunca daha iyi iletişim kurduk. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içinde kimseye bir şey söyleyemedik. Oyuncularla birbirimizi duyamadık. İlk bölümde doğru savunmayı yapamadık ve 2 gol yedik. Daha çok atak yapabilirdik. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok önemli oyuncular var. Biraz daha atak oynayıp daha hareketli olabilirdik." açıklamasında bulundu.

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