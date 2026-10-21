Fenerbahçe'de Asensio ameliyat oldu: İşte sahalara döneceği tarih!
Fenerbahçe Kulübü, Marco Asensio'nun İspanya'da sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun tedavisinin 3 ay süreceği belirtildi.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 16:09 Güncelleme:
Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Marco Asensio ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Asensio'nun İspanya'da operasyon geçirdiği ve sahalara dönüş sürecinin 3 ay sürmesi beklendiği belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."
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