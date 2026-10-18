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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Leao açıklaması!

        Galatasaray'dan Leao açıklaması!

        Galatasaray, Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten 16 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkarılan Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve kesin durumunun yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan Leao açıklaması!

        Galatasaray, Gençlerbirliği maçında 61. dakikada oyuna giren ancak sakatlanarak 77. dakikada oyundan alınan Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Portekizli yıldızın son durumu yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

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        #Rafael Leao
        #galatasaray
        #gençlerbirliği
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