Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!
Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:05 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'de Rams Park'ta oynanacak.
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