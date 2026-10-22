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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Dev derbinin hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

        Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'de Rams Park'ta oynanacak.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #derbi
        #hakem
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