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        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi!

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi! Dev derbi 26 Ekim Pazartesi günü 21.30'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 16:50 Güncelleme:
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        Dev derbinin tarihi değişmedi!

        Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Derbinin oynanacağı tarihin bir gün geri çekilerek 25 Ekim Pazar'a alınması gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.

        Derbi maçı daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da oynanacak.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #derbi
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