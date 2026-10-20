Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi! Dev derbi 26 Ekim Pazartesi günü 21.30'da oynanacak.
Giriş: 20 Ekim 2026 - 16:50 Güncelleme:
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Derbinin oynanacağı tarihin bir gün geri çekilerek 25 Ekim Pazar'a alınması gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.
Derbi maçı daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da oynanacak.
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