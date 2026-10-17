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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Marco Asensio açıklaması!

        İsmail Kartal'dan Marco Asensio açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi Marco Asensio ile ilgili açıklama yaptı ve "Asensio önemli ve kaliteli oyuncumuz. Yarın hem kendisi hem de sağlık ekibimiz güzel bir açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'yla ilgili konuştu.

        Deneyimli çalıştırıcı, "Asensio gerçekten çok önemli, değerli ve kaliteli bir oyuncumuz ama onunla ilgili hem kendisi hem de sağlık ekibi yarın (pazar günü) güzel bir açıklama yapacak. Asensio'nun yokluğunda diğer arkadaşlarımız da değerli. Biz bu maça konsantre olduk, kilitlendik." ifadelerini kullandı.

        KADRODA YOK AMA STADA GELDİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan İspanyol oyuncu, Alanyaspor maçı kafilesinde de kadroya alınmadı.

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        #Alanyaspor
        #fenerbahçe
        #Asensio
        #süper lig
        #İsmail Kartal
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