Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim

        Stanimir Stoilov: Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 8. haftasında 2-1 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından, "Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 19:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Doğru bir yoldayız"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

        "DOĞRU BİR YOLDAYIZ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Öncelikle, bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Sahada çok iyi bir şekilde organize olduk. 90 dakika boyunca, oyuncularım takım halinde, yüksek bir hırs ve enerjiyle sahada oynadılar, bunu 90 dakika boyunca sürdürdüler. Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu bizim adımıza. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergilediler. Biz takım olarak, şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek sergilediğimiz performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza en önemli nokta bu. En önemli nokta takım halinde ve oyuncu anlamında bu performansa bir an önce ulaşmamız ve şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün saha iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Ama en önemlisi tekrar belirtmek istiyorum oyuncularım hırslarıyla bugünkü maçı kazandı diyebiliriz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

        #Göztepe
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"