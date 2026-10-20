Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        TFF Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 23:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'da!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Göztepe çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

        Ayrıca, Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle kurula sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çıraklarını döven berber tutuklandı

        Niğde'de, 2 çırağını demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan berber Sercan Güçlü, yeniden gözaltına alındı. Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.(İHA)

        #PFDK
        #süper lig
        #TFF
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz”
        “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz”
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar