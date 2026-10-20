TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu’nun 20.10.2026 tarih ve 88 sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.

maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine, Talimat’a 38/A maddesinin eklenmesine karar

verilmiş ve bu değişiklikler 20.10.2026 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org

adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 38/A – HAKEM VE DİĞER MÜSABAKA GÖREVLİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

(1) Bu talimat kapsamındaki kişilerin, basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla

hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında;

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o Hakarete varan, tehditkar, aşağılayıcı, saldırgan, ayrımcılık veya kötü söz içeren;

o Tarafsız olmadıkları veya taraf tuttukları yönünde doğrudan, dolaylı iddia veya ima eden,

o Dürüstlüklerini sorgulayan veya kasıtlı olarak kendi aleyhlerine karar aldığını iddia ve ima

eden,

o Görevlerindeki performanslarını etki altına almaya yönelik veya performanslarına ilişkin

aşağılayıcı ve kışkırtıcı yorum içeren,

o Görev ve kişisel itibarlarını olumsuz etkileyen,

o Bu kişilerin görevlerinden el çekmeleri veya çektirilmelerini talep eden veya bu yönde

imada bulunan,

o Tarafsızlıklarına gölge düşürmemek adına, bu kişilerin görevlendirildikleri müsabakayla

ilgili olarak olumlu veya olumsuz,

her türlü açıklama, beyan, paylaşım ve davranışta bulunmaları yasaktır. Yukarıdaki ihlallerin

gerçekleştirilmesi halinde Disiplin Kurulu olayın oluş şekli ve ağırlığına göre aşağıda yer alan

cezalara hükmeder;

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a) Kulüp yöneticilerine en az 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile;

o Süper Lig için 2.500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar,

o 1. Lig için 500.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar,

o 2. Lig için 250.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar,

o 3. Lig için 125.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası.

b) Kulüplere;

o Süper Lig için en az 5.000.000 TL,

o 1. Lig için en az 1.000.000 TL,

o 2. Lig en az 250.000 TL,

o 3. Lig için en az 100.000 TL para cezası

c) Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten;

o Süper Lig için 2.500.000 TL'ye kadar,

o 1. Lig için 500.000 TL'ye kadar,

o 2. Lig için 250.000 TL'ye kadar,

o 3. Lig için 125.000 TL'ye kadar para cezası.

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d) Futbolculara;

o Süper Lig için 2.500.000 TL'ye kadar,

o 1. Lig için 500.000 TL'ye kadar,

o 2. Lig için 250.000 TL'ye kadar,

o 3. Lig için 125.000 TL'ye kadar para cezası.

(2) Bu maddede belirtilen ihlalin ilgili sezon içerisindeki tekerrürü halinde işbu madde uyarınca

tayin edilecek ceza:

 2. ihlalde bir katına kadar,

 3. ihlalde iki katına kadar,

 4 ve daha fazla tekrar halinde üç katına kadar artırılır.

(3) Ayrıca işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen açıklama, paylaşım, beyan veya davranışın

kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya

sosyal medya hesapları aracılığıyla herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu 12

tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın

(a) bendine göre yalnızca hak mahrumiyeti ceza verilir.

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(4) Bu maddede belirtilen ihlallerin müsabaka görevlilerine yönelik olarak müsabaka öncesi ve

esnasında gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Cezanın yarısının

buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde ceza bir üst sayıya tamamlanır."