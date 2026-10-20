Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti!

        TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti!

        TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinin 1. fıkrasının değiştirildiği ve talimata 38/A maddesinin eklendiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 19:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

        TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

        "TFF Yönetim Kurulu’nun 20.10.2026 tarih ve 88 sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.

        maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine, Talimat’a 38/A maddesinin eklenmesine karar

        verilmiş ve bu değişiklikler 20.10.2026 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org

        adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        MADDE 38/A – HAKEM VE DİĞER MÜSABAKA GÖREVLİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

        (1) Bu talimat kapsamındaki kişilerin, basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla

        hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında;

        REKLAM

        o Hakarete varan, tehditkar, aşağılayıcı, saldırgan, ayrımcılık veya kötü söz içeren;

        o Tarafsız olmadıkları veya taraf tuttukları yönünde doğrudan, dolaylı iddia veya ima eden,

        o Dürüstlüklerini sorgulayan veya kasıtlı olarak kendi aleyhlerine karar aldığını iddia ve ima

        eden,

        o Görevlerindeki performanslarını etki altına almaya yönelik veya performanslarına ilişkin

        aşağılayıcı ve kışkırtıcı yorum içeren,

        o Görev ve kişisel itibarlarını olumsuz etkileyen,

        o Bu kişilerin görevlerinden el çekmeleri veya çektirilmelerini talep eden veya bu yönde

        imada bulunan,

        o Tarafsızlıklarına gölge düşürmemek adına, bu kişilerin görevlendirildikleri müsabakayla

        ilgili olarak olumlu veya olumsuz,

        her türlü açıklama, beyan, paylaşım ve davranışta bulunmaları yasaktır. Yukarıdaki ihlallerin

        gerçekleştirilmesi halinde Disiplin Kurulu olayın oluş şekli ve ağırlığına göre aşağıda yer alan

        cezalara hükmeder;

        REKLAM

        a) Kulüp yöneticilerine en az 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile;

        o Süper Lig için 2.500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar,

        o 1. Lig için 500.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar,

        o 2. Lig için 250.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar,

        o 3. Lig için 125.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası.

        b) Kulüplere;

        o Süper Lig için en az 5.000.000 TL,

        o 1. Lig için en az 1.000.000 TL,

        o 2. Lig en az 250.000 TL,

        o 3. Lig için en az 100.000 TL para cezası

        c) Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten;

        o Süper Lig için 2.500.000 TL'ye kadar,

        o 1. Lig için 500.000 TL'ye kadar,

        o 2. Lig için 250.000 TL'ye kadar,

        o 3. Lig için 125.000 TL'ye kadar para cezası.

        REKLAM

        d) Futbolculara;

        o Süper Lig için 2.500.000 TL'ye kadar,

        o 1. Lig için 500.000 TL'ye kadar,

        o 2. Lig için 250.000 TL'ye kadar,

        o 3. Lig için 125.000 TL'ye kadar para cezası.

        (2) Bu maddede belirtilen ihlalin ilgili sezon içerisindeki tekerrürü halinde işbu madde uyarınca

        tayin edilecek ceza:

         2. ihlalde bir katına kadar,

         3. ihlalde iki katına kadar,

         4 ve daha fazla tekrar halinde üç katına kadar artırılır.

        (3) Ayrıca işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen açıklama, paylaşım, beyan veya davranışın

        kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya

        sosyal medya hesapları aracılığıyla herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu 12

        tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın

        (a) bendine göre yalnızca hak mahrumiyeti ceza verilir.

        REKLAM

        (4) Bu maddede belirtilen ihlallerin müsabaka görevlilerine yönelik olarak müsabaka öncesi ve

        esnasında gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Cezanın yarısının

        buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde ceza bir üst sayıya tamamlanır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde haram...
        #Futbol disiplin talimatı
        #TFF
        #ibrahim hacıosmanoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar