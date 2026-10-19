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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 3 - Coventry City: 1 | MAÇ SONUCU

        Tottenham: 3 - Coventry City: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham sahasında Coventry City'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:58 Güncelleme:
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        Tottenham galibiyetle tanıştı!

        İngiltere Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Tottenham ile Coventry City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada James Maddison, 58'de Omar Marmoush ve 90+6'da ise Ben Davies kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Jack Rudoni'den geldi.

        Bu sonucun ardından Tottenham ilk galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Coventry ise 6 puanda kaldı.

        Ligin 8. haftasında Tottenham deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Coventry City ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

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