Tottenham: 3 - Coventry City: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Tottenham ile Coventry City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada James Maddison, 58'de Omar Marmoush ve 90+6'da ise Ben Davies kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Jack Rudoni'den geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham ilk galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Coventry ise 6 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Tottenham deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Coventry City ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.