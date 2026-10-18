Trabzonspor'a Mustafa Eskihellaç'tan kötü haber
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo Mavililer'in sol beki Mustafa Eskihellaç, sakatlığından dolayı son antrenmana katılmadı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 19:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi Günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, sakatlığı gerekçesiyle antrenmana katılmadı ve derbide Lopes Cabral'ın şans bulması bekleniyor.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçın son hazırlıklarını yaptı.
Antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
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