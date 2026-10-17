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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber: Beşiktaş maçında yok!

        Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber: Beşiktaş maçında yok!

        UEFA Konferans Ligi'nde oynanan KuPS Kuopio maçında sakatlanan Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Onuachu, Beşiktaş maçında yok!

        UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'ya konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-2 galibiyetle ayrılmasına karşın Paul Onuachu sakatlanarak oyuna devam edememişti.

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak bordo-mavililere, Nijeryalı golcüden kötü haber geldi.

        BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

        32 yaşındaki forvet, siyah-beyazlılarla oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

        Bu sezon 10 maça çıkan Onuachu, 3 gollük katkı sağlamış ve 590 dakika sahada kalmıştı.

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