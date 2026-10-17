Trabzonspor-Beşiktaş maçı 5 kıta 100’den fazla ülkede yayınlanacak

İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, selde suya kapılan 1 Türkmenistan, 2 Türk vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vali Gül, "Dere ıslah çalışması kapsamında yıkım işlemlerimize başladık. Yarın öğleye kadar hasar tespitlerini tamamlayıp; pazartesi günü hemşehrilerimize hasarlarıyla ilgili ödeme... Daha Fazla Göster İstanbul Valisi Davut Gül, selde suya kapılan 1 Türkmenistan, 2 Türk vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vali Gül, "Dere ıslah çalışması kapsamında yıkım işlemlerimize başladık. Yarın öğleye kadar hasar tespitlerini tamamlayıp; pazartesi günü hemşehrilerimize hasarlarıyla ilgili ödemeyi yapmayı planlıyoruz" dedi Daha Az Göster