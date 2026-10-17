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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor-Beşiktaş maçı 5 kıta 100’den fazla ülkede yayınlanacak

        Trabzonspor-Beşiktaş maçı 5 kıta 100’den fazla ülkede yayınlanacak

        Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanarak uluslararası futbol tutkunlarını da ekran başına kilitleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçı 100'den fazla ülkede yayınlanacak

        Trendyol Süper Lig’in 8.haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dev derbi mücadelesinde Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da Papara Park Şenol Güneş Spor Komleksi’nde Beşiktaş’ı konuk edecek.

        Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin heyecanı sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında futbolseverlerin takibinde olacak. Özellikle Muhammed Salah, Leandro Trossard, Fabinho ve Vlahovic gibi yıldızların varlığıyla ilgiyi üzerine çeken bu karşılaşma 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı yayınlanarak uluslararası futbol tutkunlarını da ekran başına kilitleyecek.

        Yıldızların kozlarını paylaşacağız bu dev karşılaşmayı milyonlarca futbolseverin izlemesi beklenirken karşılaşma 25 farklı kamerayla ekranlara gelecek.

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        Mücadele Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

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        #trabzonspor
        #beşiktaş
        #süper lig
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