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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Chibuike Nwaiwu: Çok zor bir maç oldu

        Chibuike Nwaiwu: Çok zor bir maç oldu

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:14 Güncelleme:
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        "Çok zor bir maç oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"

        Öncelikle bizler için çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İki tane bulduğumuz gol ve sonrasında galibiyet, üç puanla ayrılıyoruz. Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Andre Onana da bu konu bize çok yardımcı oluyor.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #beşiktaş
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