Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"

Öncelikle bizler için çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İki tane bulduğumuz gol ve sonrasında galibiyet, üç puanla ayrılıyoruz. Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Andre Onana da bu konu bize çok yardımcı oluyor.