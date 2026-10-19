Yerel seçimlerde ideoloji mi, hizmet mi? Üsküdar'da sonucu kim belirleyecek? Üsküdar ittifakın yeni sınavı mı? Belediyelerde ideoloji devri kapanıyor mu? Muğla'da dengeleri değiştiren istifa. Başkan Aras neden istifa etti? Ahmet Aras AK Parti'ye mi geçecek? İstifa kararının arkasında ne var? İstifa ... Daha Fazla Göster

Yerel seçimlerde ideoloji mi, hizmet mi? Üsküdar'da sonucu kim belirleyecek? Üsküdar ittifakın yeni sınavı mı? Belediyelerde ideoloji devri kapanıyor mu? Muğla'da dengeleri değiştiren istifa. Başkan Aras neden istifa etti? Ahmet Aras AK Parti'ye mi geçecek? İstifa kararının arkasında ne var? İstifa yeni transferleri tetikler mi? Sıradaki büyükşehir Muğla mı? İstifa seçmen iradesine aykırı mı? İstifa bir tepki mi, strateji mi? Habertürk Gündem'de Semih Şahin soruyor, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Emin Ekmen, Gazeteciler Sadi Özdemir, Alişer Delek ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Daha Az Göster