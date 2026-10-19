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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Özcan: İstediğimizi yapamadık

        Salih Özcan: İstediğimizi yapamadık

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Salih Özcan, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        "Sahada istediğimizi yapamadık"

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Salih Özcan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"

        İstediğimizi yapamadık, 3 puanı bizim tarafa yazdıramadık. İki basit gol yedik, onlar attı ve biz atamadık. Mağlubiyetle eve dönüyoruz.

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        #Salih Özcan
        #beşiktaş
        #trabzonspor
        #süper lig
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