Salih Özcan: İstediğimizi yapamadık
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Salih Özcan, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Salih Özcan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"
İstediğimizi yapamadık, 3 puanı bizim tarafa yazdıramadık. İki basit gol yedik, onlar attı ve biz atamadık. Mağlubiyetle eve dönüyoruz.
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