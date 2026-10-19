Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Stefan Savic, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bu takım doğru yolda. Seviyemiz bu değil, çok daha üzeri... Çok daha iyisini yapabiliriz. Önemli olan gol yememek, yesek bile çok az gol yemek. Harika oyuncularımız var, savunmada iyi durabilirsek; zaten orta saha ve hücumda muhteşem oyuncularımız var.

"BU SEVİYEYİ KORUMALIYIZ"

Çok iyi çalışıyoruz. Herkes, Thomas Reis'in dediklerini yapıyor. Bu seviyeyi korumalıyız. Kendi içimizdeki rekabetle gelişirsek rakiplere karşı çok daha iyisini yaparız. Bu takımın çok potansiyeli var. Bunun için sıkı çalışarak devam etmeliyiz.