Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan afete ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uyarı verilen illerimizde 9 bin 588 ihbar alındı. İstanbul'da 8 bin 815 ihbar aldık. Arama ve kurtarma kapsamında mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız sağ salim tahliye edilmiştir. Ayazağa'da... Daha Fazla Göster

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan afete ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uyarı verilen illerimizde 9 bin 588 ihbar alındı. İstanbul'da 8 bin 815 ihbar aldık. Arama ve kurtarma kapsamında mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız sağ salim tahliye edilmiştir. Ayazağa'daki vatandaşlarımızın tahliye işlemi tamamlanmıştır. İstanbul'da 46 binin üzerinde personel ve 8 binin üzerinde araçla mücadele yapılmaktadır. Daha Az Göster