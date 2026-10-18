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        Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde 144. randevu

        Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte tarihlerinde 144. kez birbirlerine rakip olacak. Siyah-beyazlıların galibiyet sayısında rakibine karşı 57-49 üstünlüğü bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 13:29 Güncelleme:
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        Dev rekabette 144. randevu

        Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın oynayacakları maçla 144. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, rakip fileleri 199 kez havalandırırken bordo-mavililer ise 165 gol kaydetti.

        BEŞİKTAŞ 200. GOLÜN PEŞİNDE

        Siyah-beyazlı takım, yarın oynanacak müsabakada farklı bir heyecanın da peşinde olacak.

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        53 yılı aşkın rekabette rakip fileleri 199 kez havalandıran teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı, bordo-mavili rakibine karşı 200. kez gol sevinci yaşamak için sahada olacak.

        TRABZONSPOR LİGDE GALİBİYETLERİ EŞİTLEMEK İSTİYOR

        Süper Lig'de Beşiktaş ile 107. kez kozlarını paylaşacak Trabzonspor, rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemek istiyor.

        Geride kalan 106 lig mücadelesinde siyah-beyazlıların 39 galibiyeti bulunuyor. Rakibine karşı 38 kez sahadan kazanarak ayrılan bordo-mavili ekip, yarın galip gelerek sayıyı eşitlemeyi hedefliyor.

        İki takım arasındaki 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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        Beşiktaş'ın attığı 151 gole, Trabzonspor 125 golle karşılık verdi.

        TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

        Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor.

        İki takım, Trabzon'da 52 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 10'u Papara Park'ta oynanan 52 karşılaşmada Trabzonspor 75 gol attı, Beşiktaş ise 65 kez fileleri havalandırdı.

        Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

        İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

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        FARKLI GALİBİYETLER

        Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla elde etti.

        Beşiktaş, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

        Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

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        #beşiktaş
        #süper lig
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