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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Arseniy Batagov yeniden sakatlandı!

        Trabzonspor'da Arseniy Batagov yeniden sakatlandı!

        Trabzonspor, sağ diz ameliyatının ardından takımla çalışmalara başlayan Arseniy Batagov'un yeniden sakatlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Trabzonspor'a bir kez daha Batagov şoku!

        Trabzonspor, Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Bordo-mavili kulüp, sağ diz ameliyatının ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımla antrenmanlara başlayan futbolcunun yeni bir sakatlık yaşadığını duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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