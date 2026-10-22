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        Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti! İlk 5 maçını da kazandı

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'ı evinde 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, Trabzonspor başında çıktığı ilk 5 resmi maçtan da galip gelen ilk teknik direktör oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti!

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

        REIS İLKİ BAŞARDI

        Alman teknik adam yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında 2-0 kazanan Bordo-mavili takım, üst üste 5 resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

        Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

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        Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, Reis yönetiminde 5. resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

        Bordo-mavili takım UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçtan 6 puan çıkardı.

        SALAH GOLLERİNE DEVAM ETTİ

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımının ilk golünü penaltıdan atarak skor katkısını sürdürdü.

        Ligde 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde de 2. golünü kaydetti.

        Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki 12 karşılaşmada 10 gole ulaştı.

        CABRAL AVRUPA'DA 2. KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ

        Trabzonspor'un sol beki Sidny Cabral, Avrupa kupalarında bordo-mavili takım formasıyla oynadığı 3 maçta 2 kırmızı kart gördü.

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        Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kalan Cabral, UEFA Avrupa Ligi'nde Frencvaros ile deplasmanda oynanılan maçta yine ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

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        #trabzonspor
        #uefa konferans ligi
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