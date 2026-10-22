Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti! İlk 5 maçını da kazandı
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'ı evinde 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, Trabzonspor başında çıktığı ilk 5 resmi maçtan da galip gelen ilk teknik direktör oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.
REIS İLKİ BAŞARDI
Alman teknik adam yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında 2-0 kazanan Bordo-mavili takım, üst üste 5 resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, Reis yönetiminde 5. resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takım UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçtan 6 puan çıkardı.
SALAH GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımının ilk golünü penaltıdan atarak skor katkısını sürdürdü.
Ligde 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde de 2. golünü kaydetti.
Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki 12 karşılaşmada 10 gole ulaştı.
CABRAL AVRUPA'DA 2. KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ
Trabzonspor'un sol beki Sidny Cabral, Avrupa kupalarında bordo-mavili takım formasıyla oynadığı 3 maçta 2 kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kalan Cabral, UEFA Avrupa Ligi'nde Frencvaros ile deplasmanda oynanılan maçta yine ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.