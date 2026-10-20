Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem: Lawrence Visser

        Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem: Lawrence Visser

        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hearts'i konuk edeceği karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor maçına Belçikalı hakem!

        Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

        UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakada Belçika Futbol Federasyonundan Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

        Dördüncü hakemliğini Bert Verbeke'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'in yardımcısı ise Michiel Allaerts olacak.

        Visser, son olarak geçen hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 18 Ekim 2026 (Ay'a İnsanlı Dönüşü İlk Kim Yapacak?)

        2026, Uzayda dönüm noktası mı? AYAP-1 için geri sayım başladı. Ay'a neden geri dönüyoruz? Küresel yarış hızlandı, nedeni ne? Bu kez hedef, kalıcı olmak mı? İnsanlık neden 50 yıl sonra Ay'a dönüyor? ABD mi, Çin mi, Rusya mı? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Sabancı Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ersin G...
        #trabzonspor
        #Konferans Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt