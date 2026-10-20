Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem: Lawrence Visser

2026, Uzayda dönüm noktası mı? AYAP-1 için geri sayım başladı. Ay'a neden geri dönüyoruz? Küresel yarış hızlandı, nedeni ne? Bu kez hedef, kalıcı olmak mı? İnsanlık neden 50 yıl sonra Ay'a dönüyor? ABD mi, Çin mi, Rusya mı? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Sabancı Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ersin G... Daha Fazla Göster

2026, Uzayda dönüm noktası mı? AYAP-1 için geri sayım başladı. Ay'a neden geri dönüyoruz? Küresel yarış hızlandı, nedeni ne? Bu kez hedef, kalıcı olmak mı? İnsanlık neden 50 yıl sonra Ay'a dönüyor? ABD mi, Çin mi, Rusya mı? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Sabancı Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş ve Astrofizikçi Doç. Dr. Selçuk Topal yanıtladı. Daha Az Göster