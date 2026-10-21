Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti
Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
Trabzonspor'un eski orta saha oyuncularından Giorgi Nemsadze vefat etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.
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