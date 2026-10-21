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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti

        Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti

        Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un eski futbolcusu vefat etti!

        Trabzonspor'un eski orta saha oyuncularından Giorgi Nemsadze vefat etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

        Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.

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        #trabzonspor
        #vefat
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