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        Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde konuğu Hearts

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, lig etabındaki ikinci maçında yarın akşam İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek. İlk maçında KuPS'u deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, Hearts'ı da devirip 2'de 2 yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un konuğu Hearts

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

        Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.

        Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

        AVRUPA'DA 159. RANDEVU

        Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak.

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        Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

        Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.

        Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

        UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

        Trabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alacak.

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        UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.

        Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.

        Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

        Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 yendi.

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        29 YIL SONRA İSKOÇYA TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK

        Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek.

        Bordo-mavililer, 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı.

        Karadeniz ekibi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

        AVRUPA'DA EN FARKLI GALİBİYETİ 6-0!

        Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

        Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

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        Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

        Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        TRABZONSPOR'UN AVRUPA PERFORMANSI

        Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 158 maçın performans tablosu şöyle:

        Organizasyon Maç G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
        Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
        UEFA Kupası-Avrupa Ligi 99 38 22 39 130 136
        UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
        UEFA Konferans Ligi 9 2 4 3 11 14
        Toplam 158 57 39 62 198 216
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        #uefa konferans ligi
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