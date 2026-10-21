UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Kadınların yumurtalarını yurt dışına sattılar! Çeteyi yakan yasak aşk!

Doku ticareti örgütüne yönelik İstanbul dahil 14 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgüt lideri Hacer T.'nin yanısıra, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere toplam 53 şüpheliden 39'u yakalandı. Örgüt lideri Hacer T.'nin, ... Daha Fazla Göster Doku ticareti örgütüne yönelik İstanbul dahil 14 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgüt lideri Hacer T.'nin yanısıra, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere toplam 53 şüpheliden 39'u yakalandı. Örgüt lideri Hacer T.'nin, ilk etapta "donör" olarak başladığı organizasyonun zamanla başına geçtiği ve donör olmak isteyen kadınları bularak yumurtalıklarını aldırmaları için Kıbrıs'a yönlendirdiği öğrenildi. Yapılan 2 ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.'nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T.'nin tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenildi (İHA) Daha Az Göster