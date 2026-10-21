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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kalan maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederken, Arda Güler'li Real Madrid ise RB Leipzig'i sahasında 4-1'lik skor ile geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

        Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Lille'i 4-2 yendi.

        Günün diğer maçında, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 4-1 mağlup etti.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Lille (Fransa) - Galatasaray: 2-4

        Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 4-1

        Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 2-2

        Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 4-1

        Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0

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        Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-3

        Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç): 3-1

        Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa): 3-0

        Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

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        #real madrid
        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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