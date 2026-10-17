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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır: Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı

        Uğurcan Çakır: Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı

        Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 8. haftasında 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Hafta içi Barcelona'yla oynadıkları UEFA Şampiyonnlar Ligi maçındaki yorgunluğun bugüne yansıdığını belirten Çakır, "İlk yarı iyi bir mücadele vardı sahada. İki takım da çok iyi mücadele etti. Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı. Gençlerbirliği net pozisyonlara girdi ama biz de oyunun kontrolünü tutuyorduk." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        "Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

        "HAFTA İÇİ YORGUNLUĞU YANSIDI"

        Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "İlk yarı iyi bir mücadele vardı sahada. İki takım da çok iyi mücadele etti. Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı. Gençlerbirliği net pozisyonlara girdi ama biz de oyunun kontrolünü tutuyorduk." dedi.

        "GENÇLERBİRLİĞİ ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"

        Hücumda son pasları ve vuruşları daha iyi yapabileceklerini belirten milli kaleci, "Çok fazla birebirde oyuncumuz vardı, üçüncü bölgede finalleri daha iyi yapabilirdik. Hafta içi zor bir maç oynadık, yorgunluk bizi final bölgesinde zorladı. Gençlerbirliği'nin de hakkını teslim etmek lazım, çok iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

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        LILLE MAÇI AÇIKLAMASI

        Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Lille maçına değinen Çakır, "Çarşamba günü Lille ile oynayacağız, bizim için çok kritik bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta istediklerimizi yapamadık. Sonra Fenerbahçe maçı. Onlar da yorgun olacak." şeklinde konuştu.

        "HAZIR OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Yoğun maç takvimine en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyleyen Uğurcan Çakır, "Biz elimizden geleni yapıp, iyi çalışıp, iyi dinlenip hazır olmaya çalışacağız. Lille ve Fenerbahçe maçları çok kritik. İnşallah galibiyetle ayrılırız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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        #Uğurcan Çakır
        #galatasaray
        #süper lig
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