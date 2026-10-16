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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi!

        Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. ​Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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