Van Spor FK: 0 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Alex Blanco ve Santeri Hostikka'nın golleriyle kazanan Ümraniyespor, puanını 10'a yükseltti. Van Spor FK ise 7 puanda kaldı. Ümraniyespor forması giyen Oğuz Yıldırım, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Van Spor FK ile Ümraniyespor karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakanın galibi 2-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 60'da Alex Blanco ve 82. dakikada Santeri Hostikka attı.
Ümraniyespor forması giyen Oğuz Yıldırım, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Ümraniyespor, 10 puanla 15. sırada yer aldı. Van Spor FK ise haftayı 7 puanla kapattı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sivasspor'u ağırlayacak. Van Spor FK, Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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