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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Wilfred Ndidi: Crystal Palace maçına hazırız

        Wilfred Ndidi: Crystal Palace maçına hazırız

        Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma adına yarın oynayacakları Crystal Palace maçının ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi. Nijeryalı orta saha, "İngiltere'den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık, oynuyoruz. O yüzden hazırız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Son maçtan da dersler çıkardık. Yarın kendimizi göstermek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "C.Palace maçına hazırız"

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında yarın saat 22.00'de sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, "Biz bir takımız ve yarın evimizde oynayacağız. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. İngiltere'den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık, oynuyoruz. O yüzden hazırız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Orkun da takımın çok büyük bir parçası. Gerçek bir lider. Hoca şu ana kadar onun eksikliğinde bence işleri çok iyi bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

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        "HEPİMİZİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

        Oyuncular olarak kendilerini her zaman hazır tutmaları gerektiğine dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Biz takım olarak hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde ifade ediyor, bize hepimizin hazır olması gerektiğini gösteriyor. Sadece ben değil, takım olarak hepimiz çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz şans alabiliriz. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Hocanın bunu gerçekten bize çok iyi şekilde empoze ettiğini söyleyebilirim. Sezon da uzun, bunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK"

        Hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğuna da değinen tecrübeli futbolcu, "Yarınki karşılaşmanın ne kadar önemli ve büyük bir maç olduğunu zaten biliyoruz. Son maçtan da dersler çıkardık. Yarın kendimizi göstermek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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