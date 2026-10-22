Wouter Vrancken: Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettik

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilen İskoç ekibi Hearts'ın teknik direktörü Wouter Vrancken, mağlubiyeti değerlendirdi.

"TRABZONSPOR'A KARŞI İYİ MÜCADELE ETTİK"

Wouter Vrancken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Burada oynamak kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler şansta bizden yana değildi. Rakibimizin önemli oyuculara sahip. Özgüvenimizi kazanmamız adına bu tarzlar maçlar çok önemli. Artık lige döneceğiz ve odaklanmamız gereken maçlar var" dedi.