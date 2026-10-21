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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik

        Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 4-2 yendikleri Lille mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Büyük takım gibi reaksiyon gösterdiklerini belirten Akgün, "İlk golü erken bulduk, ardından hemen gol yedik. Gol yediğimizde düşmemeliydik, kırılma anlarında düşmemeliydik, bunu bu sefer iyi yaptık. Büyük takım refleksi gösterdik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        "Büyük takım refleksi gösterdik"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'yi 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü atan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.

        YUNUS AKGÜN'DEN YENİ BİR REKOR

        Lille karşılaşmasının henüz 65. saniyesinde fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti.

        Milli futbolcu, 22 Ekim 2025'te Bodo/Glimt maçının 3. dakikasında gol atan Victor Osimhen'in rekorunu geride bıraktı.

        "BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK"

        Karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok mutluyuz. Müthiş mücadele verdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kendi sahamızda gibiydik, taraftarlarımıza teşekkürler.

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        İlk golü erken bulduk, ardından hemen gol yedik. Gol yediğimizde düşmemeliydik, kırılma anlarında düşmemeliydik, bunu bu sefer iyi yaptık. Büyük takım refleksi gösterdik. Bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyorduk, çok şükür kazandık.

        Önümüzde çok önemli bir derbi var. Ardından iki Şampiyonlar Ligi maçı var, onları da kazanmak istiyoruz.

        Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk."

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        #Yunus Akgün
        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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