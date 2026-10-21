Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'yi 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü atan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.

YUNUS AKGÜN'DEN YENİ BİR REKOR

Lille karşılaşmasının henüz 65. saniyesinde fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti.

Milli futbolcu, 22 Ekim 2025'te Bodo/Glimt maçının 3. dakikasında gol atan Victor Osimhen'in rekorunu geride bıraktı.

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK"

Karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. Müthiş mücadele verdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kendi sahamızda gibiydik, taraftarlarımıza teşekkürler.

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İlk golü erken bulduk, ardından hemen gol yedik. Gol yediğimizde düşmemeliydik, kırılma anlarında düşmemeliydik, bunu bu sefer iyi yaptık. Büyük takım refleksi gösterdik. Bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyorduk, çok şükür kazandık.

Önümüzde çok önemli bir derbi var. Ardından iki Şampiyonlar Ligi maçı var, onları da kazanmak istiyoruz.

Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk."