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Haberler Enerji Spot elektrik piyasasında işlem hacmi haziranda yüzde 62,2 arttı
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Spot elektrik piyasasında işlem hacmi haziranda yüzde 62.2 arttı

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,2 artarak yaklaşık 6.7 milyar lira oldu

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi haziranda yüzde 62,2 arttı
AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak yaklaşık 16 milyon 438 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada, Haziran 2020'de 4 milyar 120 milyon 347 bin 186 lira olarak kayıtlara geçen işlem hacmi ise yüzde 62,2 artarak 6 milyar 683 milyon 708 bin 790 lira oldu.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 307 milyon 893 bin 955 lirayla 30 Haziran'da, en düşük işlem hacmi ise 171 milyon 208 bin 911 lirayla 6 Haziran'da gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 402 lira 3 kuruş olarak gerçekleşti.

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