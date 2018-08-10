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Spotify hesap sıfırlama işlemi nasıl yapılır? Spotify hesabı nasıl silinir?

Milyarlarca şarkıya ev sahipliği yapan Spotify ile istediğiniz müzik listelerini oluşturabilir ya da arkadaşlarınızın müzik listelerini dinleyebilirsiniz. Ayrıca mobil masaüstü ayrımı yapmadan her ortamda kendi listelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Spotify’ın tüm bu özelliklerine rağmen hesabınızı kapatmayı düşünüyorsanız yazımızdaki kalıcı hesap kapatma yönlendirmesini kullanabilirsiniz

10.08.2018 - 01:35 | Güncelleme:

Spotify milyonlarca insanın tercih ettiği bir uygulama. Ancak uygulamayı eleştirenler de var. Spotify kullanıp memnun olmayanlar “Spotify hesabı nasıl kapatılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. Online müzik platformunda aradığınızı bulamadıysanız hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Ancak bu silme işlemi kalıcı bir işlemdir. Silme işlemi geri alınamaz ve yapılan müzik listeleri de kaybolur. Bu nedenle eminseniz hesabınızı kapatın. Spotify hesabınızı tamamen kapatabileceğiniz bağlantı linkini ve izlemeniz gereken yolu adım adım anlattık. İşte Spotify hesabını kalıcı olarak kapatma işlemi…

SPOTİFY HESABI NASIL SİLİNİR?

Spotify hesap kapama linkini kullanarak ve aşağıdaki adımları izleyerek bir kaç dakikada Spotify hesabınızı kalıcı olarak kapatabilirsiniz;

- https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ linkine “İletişim Formu” seçeneğine tıklayın

- Açılan sayfadan “Hesap” seçeneğini seçip devam edin,

- “Spotify hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum” seçeneğine tıklıyın,

- “Hesabı Kapat“ seçeceğini tıklayın,

- Spotify hesabı neden kapattığınız soracak. Hesabı kapatma nedeninizi iki üç kelime ile anlatın.

- Hesap kapama işlemi bu şekilde tamamlanır. Eğer hesap kapama ile ilgili sorun yaşıyorsanız support@spotify.com adresine, kullanıcı bilgilerinizi eklediğiniz bir mail yazın.

 

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