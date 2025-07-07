Srna'dan Arda Turan'a övgü dolu sözler!

Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srnai, Marca'ya yaptığı açıklamalarda teknik direktör Arda Turan'la ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.

"ARDA KAZANAN BİRİSİ, BİZİM GİBİ" "Biz bu tür kararları almaktan korkmayan bir kulübüz. Arda hırslı, genç, iddialı ve kazanan birisi, tıpkı benim ve takımımız gibi. Eyüpspor'u üst lige çıkardı ve Türk Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda bir puanla altıncı oldu, Avrupa biletini kaçırdı."

"ARDA BİZE SAVAŞI, SÖZLEŞMEYİ SORMADI" "Onu ikna etmek zor olmadı. Savaş hakkında soru sormadı, sözleşme hakkında soru sormadı. Sadece futbol, oyuncular ve takım hakkında konuştuk. Bir telefon görüşmesi yeterli oldu. ‘Hazırım. Bu benim fırsatım ve onu değerlendirmek istiyorum. Endişelenmiyorum, en üst düzeyde teknik direktör olmak istiyorum ve Shakhtar benim için çok büyük bir adım’ dedi. REKLAM

"ARDA EN İYİ OLMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİP" "Son 25 yılda sadece iyi oyuncular ihraç etmekle kalmadık, aynı zamanda büyük antrenörlere de sahip olduk: Lucescu, De Zerbi, Luís Castro, Fonseca... Ve Arda ‘en iyi’ olmak için her şeye sahip."

"ARDA, SIMEONE VE ENRIQUE GİBİ" "Arda, savunmada Simeone, hücumda Luis Enrique gibi. Oyuncu ruhuna sahip, futbolcuyu hissediyor ve bu elde edilmesi en zor şey. Ayrıca, harika bir teknik ekibi var. Ona inanıyoruz ve her zamanki gibi aynı hırsla yeni bir sayfa açmaya hazırız; Avrupa Ligi'ne yükselip tekrar Ukrayna şampiyonu olmak istiyoruz" "BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMALI" "Savaşta hiçbir şey değişmedi, her gün saldırılar var. Bu koşullarda çalışmak çok zor. İnsanlar artık eskisi gibi Ukrayna'dan bahsetmiyor. Dünyada başka savaşlar da var ve burada olanlar artık ilgi odağı değil ama durum aynı. Savaşın bir an önce bitmesini umuyoruz çünkü bu savaş herkes için çok zor. Oturup konuşma ve barış anlaşması imzalama zamanı bence."

"SAVAŞ HAYATIMIZIN BİR PARÇASI" "İşiniz sportif direktör, genel müdür veya antrenör olmakla sınırlı değil. Aynı zamanda baba ve kardeşsiniz. Brezilya ve diğer ülkelerden gelen birçok genç var. Onlar için savaş yabancı bir şey ve Kiev'e veya başka bir şehre füze saldırısı olduğunda onlara neler olduğunu açıklamak kolay değil. Diğer oyuncular savaşta kardeşlerini, arkadaşlarını veya komşularını kaybetmişler ve bu çok büyük bir acı. Oyuncular son derece profesyonel ve her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bunu çok takdir ediyoruz. Savaş hayatımızın bir parçası ve hiçbir şeyin değişmesine izin veremeyiz. Güçlü olmalıyız. Ukrayna, halkı, futbolu ve ordusu için savaşıyoruz." "FIFA BİZİ KORUMADI, TETE GİTTİ" "UEFA çok şey yaptı. Özellikle Ceferin, zor durumlarda yardım etmeyi sevdiğini gösterdi. Buna karşılık FIFA hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey. Ukrayna kulüplerini ve oyuncularını yasalarla korumalıydılar ama bunu yapmadılar. Savaştan önce yüksek transfer ücreti ödeyerek satın aldığımız futbolcular için hala para ödüyoruz. Savaş nedeniyle özel izin kullanarak Shakhtar'dan ayrıldılar ve sözleşmeleri dondurulmadı. Bu koşullar altında Tete, Solomon gibi oyuncularımızı kaybettik... Sözleşmelerinin 1-2 yılı kalmıştı ama serbest oyuncular oldular."