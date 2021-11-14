Startupfon'dan ABD merkezli Türk girişime yatırım

HABERTURK.COM

Mart ayında fon kuruluşunu tamamlamasıyla birlikte portföyüne Kunduz, Scoutium ve Colendi gibi globale açılan girişimleri ekleyen Startupfon, son olarak Ekos.AI’ya yatırım yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, iş dünyasındaki dijital etkileşimleri anlamlı, etkili bir hale getirmeyi hedefleyen bir networking ve etkileşim platformu olarak faaliyet gösteren Ekos.AI, tek bir platformda hem yeni bağlantılar kurmayı hem de hali hazırdaki bağlantılar ile video ve sesli görüşmelerle etkileşimde bulunmayı sağlıyor. Girişim böylece profesyonel sosyal ağları devrimleştirmeyi hedefliyor.

2020 yılında ABD’nin Boston şehrinde bir Türk girişimci olan Melis Dural tarafından kurulan Ekos.AI, global uygulama alanları için 10 kurum ile anlaştığını ve 60’dan fazla şirketi portföyüne kattığını bildirdi. Daha önce Caroline Koç, Emre Kurttepeli, Tony Bordon ve Arda Kutsal gibi yatırımcılardan tohum öncesi yatırım alan girişimin, Startupfon’un katıldığı yatırım turu sonrasında teknoloji takımını büyüterek, altyapı çalışmalarına hız vermeyi ve pazara giriş faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.



Ekos.AI’ın kurucusu Melis Dural yatırımla ilgili olarak, "Yatırım turuna “smart money” olarak gördüğümüz etkili bir partner daha katılabilmemiz bizim için çok güzel ve heyecan verici bir kazanım oldu” dedi.

Startupfon kurucu ortağı Gülsüm Çıracı ise, "Ekos, değişimin son derece hızlı olduğu bir dünyada uzman ve rehber etkileşimleri yoluyla sosyal öğrenmeyi destekleyen bir platform. Startupfon olarak Ekos ekibinin bu platformu global çapta başarılı bir şekilde uygulayacağına olan inancımızla yatırım yaptık ve bu fırsatı kaçırmak istemedik” dedi.