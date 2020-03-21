HABERTURK.COM

Kağıt ve karton üreticisi Mopak, Kemalpaşa, Taşköprü ve Dalaman’da bulunan 3 fabrikasında çevreye duyarlı ürün yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Fotokopi kağıdı ve defter üretiminde ‘atıksız fabrika’ya dönüştüğünü bildiren şirket, üretim sırasındaki kullandığı su miktarını azaltarak doğa üzerinde bıraktığı zararı en aza indirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kağıt üretiminde elyaftan sonra gelen ana hammaddenin su olduğuna dikkat çeken Mopak Genel Müdürü E. Ruhi Molay, "Su kağıt üretim prosesinin her aşamasında kullanılıyor. Normal koşullarda 1 ton kağıt üretmek için ortalama 9-12 metreküp taze su tüketilir ve bu miktarın en fazla 1/2 kadarı atılır. 1 metreküp kağıt üretmek için 10 metreküp su tüketilirse 3 ile 5 metreküp atık su çıkışı gerçekleşir. Biz mümkün olduğu kadar az su kullanılıyor ve buna rağmen tüm makinalarda kullanılan suyu her gün daha aşağılara çekmeyi hedefliyoruz. 1 ton kağıt üretmek için en fazla 1.5 metreküp su tüketiyor ve ton kağıt başına en fazla 0.25-0.55 metreküp su atıyoruz" dedi.

Üç üretim tesisinde 2019 yılında su tüketimini toplamda 1 milyon 300 bin metreküp azalttıklarını açıklayan Molay, "Kemalpaşa tesisimizde takribi 225.000 m3, Dalaman tesisimizde 1.050.000 m3 ve Kastamonu’da yer alan üretim tesisimizde de ortalama 25.000 m3 daha az su kullandık. Su tüketiminin azaltılması konusunda belli bir aşamaya geldik. Bundan sonraki adımımız ise tüm ürünlerimizden plastik ambalajı olabildiğince arındırmak olacaktır" diye konuştu.