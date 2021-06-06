DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında su ürünleri üretiminin 785 bin ton olarak gerçekleştiğini ve sektörün 1 milyar 63 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı su ürünleri üretimi ve ihracatıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakanlık olarak balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik aldıkları kararlar, yaptıkları denetimler ve üretimi artırmak için verdikleri teşvikler sayesinde 2020 yılında su ürünleri üretiminin 785 bin ton olarak gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, bu üretimin 364 bin tonunun avcılıkla, 421 bin tonunun da yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini söyledi. Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin 2020 yılında da büyümesini sürdürdüğünü, çipura, levrek ve alabalık üretim miktarlarının önemli oranda arttığını belirten Pakdemirli, "2020 yılında, çipura üretimi yüzde 10 artarak 110 bin tona, levrek üretimi ise yüzde 8 oranında artışla 149 bin tona ulaşmıştır. Alabalık üretimimiz ise yine yüzde 10'luk artışla 128 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Marka değerimiz olan Türk somonu üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak, 18 bin tona ulaşmıştır. İç ve dış pazarda Türk somonumuzun tanıtım ve pazarlama çalışmaları devam edecektir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki 1'inci sıraya yerleştik. Dünyada da üst sıralara yükselmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılı su ürünleri ihracatının, miktar olarak 201 tonla bir önceki yılı yakaladığını, parasal değer olarak ise geçen yılı geçerek 1 milyar 63 milyon dolara ulaştığını söyledi. Su ürünleri ithalatının ise 157 milyon dolar olduğunu ve su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülke konumunda bulunduklarını ifade eden Pakdemirli, geçen yıl 100'e yakın ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini ve toplam ihracatın üçte ikisinin AB ülkelerine yapıldığını belirtti.

HAMSİ AVCILIĞI GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU



Çevresel ve iklimsel faktörlerin etkisine bağlı olarak gelişen ve gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edebilecek faktörleri bertaraf edebilmek için sezonda hamsi avcılığını geçici olarak durdurduklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu kararın olumlu neticelerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Avcılığı yapılan türlerin biyolojik parametrelerini, ortamdaki besin durumunu ve çevresel şartların stoklar üzerindeki etkilerini takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, zamanında ve yerinde aldıkları kararlarla, stokların korumasını ve sürdürülebilirliğini ön plana çıkartarak, çevre dostu üretim ve koruma-kullanma dengesini gözeten politikalarla sektörün önünü açtıklarını ve 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümesini sağladıklarını da sözlerine ekledi.