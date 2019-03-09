Japon üretici Subaru, Avrupa pazarında sunduğu ilk elektrikli Subaru modelleri olan Subaru XV e-Boxer ve Yeni Forester e-Boxer 'ı tanıttı.

Subaru XV ve Yeni Forester modellerinde kullanılan yeni motor, markanın iki ana özelliği olan "Boxer" motor ve "Simetrik Sürekli Dört Çeker" teknolojilerinin birleşiminden oluşuyor.

Markanın e-Boxer, sistemine sahip modellerinde kullanılan lineartronic şanzımanın da, lithium ion batarya, DC/DC dönüştürücü ve “Electric Motor Inverter” ile çalışabilmesi için yeniden tasarlandığı bildirildi. Bu kapsamda, vites geçişlerinin sürücüye hissettirilmediği ve daha lineer bir hızlanma sunulduğu belirtiliyor.

PARÇALARIN YÜZDE 80'İ YENİDEN TASARLANDI

e-Boxer’ın kalbini oluşturan direkt enjeksiyonlu, 2.0 litre Boxer motorda kullanılan parçaların yüzde 80’i de yeniden tasarlanmış durumda.

Edinilen bilgiye göre, e-Boxer motor seçeneğine sahip Subaru modelleri kullanıcısına benzinli motor sürüşü, EV sürüş ve motor asist sürüşü olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuyor.

EV modunda otomobilde yer alan elektrik motoru devreye giriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor. Araç ve batarya durumuna göre EV modunda elektrik motoruyla 1.6 kilometreye kadar sürüş sağlanabilirken, bu modda otomobil en fazla 40 km/s hıza kadar çıkıyor.

YÜKSEK HIZDA BATARYA ŞARJ OLUYOR

Orta hızlardaki sürüşlerde ise, hem elektrikli motor hem de içten yanmalı motor bir arada çalışıyor. Yüksek hızlarda da içten yanmalı motor aracın yol almasını ve bataryanın şarj olmasını sağlıyor.

e-Boxer’ın düşük yakıt tüketiminin özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde öne çıktığı vurgulanıyor. Bu kapsamda, sürücünün sürüş tarzına bağlı olarak, 2.0 litre benzinli versiyona kıyasla yüzde 11 daha düşük yakıt tüketiminin mümkün olduğu belirtiliyor.

e-Boxer'ın yer aldığı modellerde, elektrikli motor ve batarya uzunlamasına yerleştirilirken, ağırlık merkezinin de aşağı çekilerek daha dengeli bir sürüşe katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydediliyor.