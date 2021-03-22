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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bakanlıkta bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden sosyal koruma kalkanına, yeni istihdam politikalarından yapılan çalışmalara kadar özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kısa çalışma ödeneği, COVID-19 nedeniyle şartları kolaylaştırılarak özel olarak verildi. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak. Normalleşme desteği ve diğer SGK teşvikleri sürecek. Salgın sürecinde, istihdam kalkanı adı altında birçok paket açıkladık. Kısa çalışma ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye’de yaklaşık 1.9 milyon işyeri bulunuyor. Yüzde 26’sı başvurmuş. Yani Türkiye’de 4 işletmeden sadece 1’i kısa çalışmaya ihtiyaç duymuş.”

“KISA ÇALIŞMADAKİLER 3.2 MİLYONDAN 1.3 MİLYONA GERİLEDİ”

“Sektörel bazda bakıldığında en fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanlar ödenekten yararlandı. En fazla İstanbul, Bursa ve Ankara illeri yaralanırken, il düzeyinde kısa çalışmadan yararlanma oranı en yüksek olan imalat sanayinin yoğun olduğu Bursa, Antalya ve Tekirdağ oldu. 2020 yılı nisan ayında 3.2 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken, şubat ayında bu sayı 1.3 milyon kişiye geriledi. Yine, 2020 yılı nisan ayında ülke genelinde SGK 4/a özel sektör sigortalısının yüzde 26’sı ödenek alırken, 2021 şubat ayında bu oran yüzde 9.9’a geriledi. Kısa çalışma ödeneğinde sektörel dağılımları yakından takip ediyoruz. Şu anda imalat ve sanayi sektörlerinin toparlandığını görüyoruz. Bu bize aynı zamanda seyrin nereye doğru gideceğini gösterecek öncü bir işaret olacak. Burada istihdamın korunması anlamında işverenlere de görev düşüyor.”

“GÜNDE 100 BİN BAŞVURU ALDIK”

“Geçmişte en yoğun senede 100 bin kısa çalışma başvurusu almışız. Bu dönemde ise günde 100 bin başvuru aldığımız dönemler oldu. Fesih kısıtı ile birlikte nakdi ücret desteğimiz de sürecek. Sosyal Koruma Kalkanı’yla ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefledik. Şartları taşıyan kısa çalışma alıyor, bu şartı taşımayan da nakdi ücret alıyor. Dolayısıyla iş akdi olanları devlet 12 ay boyunca destekledi. Sosyal Koruma Kalkanı’nı çok önemsiyoruz. Sosyal güvenliğin, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların birleştiği bir paket oldu. 6 milyon hanemize 8 milyar lira destek sağladık. Kısa çalışma ödeneğinde 30 milyar lira kaynak aktardık. Nakdi ücret desteğinde ise 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar ödeme yapıldı.”

“İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SADELEŞECEK”

İstihdamı korumak için TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturduk. Uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 10-12 kişilik bir ekip olacak. İstihdamın korunması noktasında politikalar üretilecek. Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz. SGK’da 23 ayrı teşvikimiz var. Teşviklerin sadeleştirilmesi konusunda bir çalışmamız olacak. İşverenin daha kolay anlayabileceği kullanıcı dostu bir sistem oluşturacağız. Bir şekle dönüştüreceğiz. Artık makineleşmenin yoğun bir şekilde olacağı döneme gireceğiz.”