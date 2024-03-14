Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!

        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!

        İstanbul'da, girdikleri bir rezidansta, bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 97, Ebru U.'nun ise 83 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Başakşehir’de, 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

        GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

        DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı.

        KİMLİKLERİ SAPTANDI GÖZALTINA ALINDILAR

        Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U. (22), Ebru U. (24) ve G.Ç.'yi (11) gözaltına aldı.

        REKLAM

        POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.’nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Diğer şüpheli Ebru U.’nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Hatay semalarında görüldü
        Hatay semalarında görüldü
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama