Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!

İstanbul Başakşehir’de, 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ SAPTANDI GÖZALTINA ALINDILAR Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U. (22), Ebru U. (24) ve G.Ç.'yi (11) gözaltına aldı. REKLAM