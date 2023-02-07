SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi

Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak üzere depremin ilk günü 9 uçuş gerçekleştiren SunExpress, deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını sabitlediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşların 13 Şubat 2023’e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitlendiği bildirildi

SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacı ile resmî kurumlarla koordineli olarak dün 9 uçuş gerçekleştirdiğini ve bugün de özel uçuşlara devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, SunExpress, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye de devam ediyor.

Ayrıca, deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını da sabitleyen SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023’e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

SunExpress, 21 Şubat 2023 tarihine kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pegasus deprem bölgesinden çıkış uçuşlarından ücret almayacak
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinden çıkış uçuşlarından ücret almayacak
İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına deprem çağrısı
İŞ-YAŞAM İTO deprem bölgesine 25 tır gönderiyor
Fahiş fiyat artışlarına yaptırım uygulanacak
İŞ-YAŞAM Fahiş fiyat artışına yaptırım uygulanacak
Koç deprem bölgesine akaryakıt ve yemek tankeri gönderiyor
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesine akaryakıt ve yemek tankeri ...
Deprem bölgelerinde akaryakıt indirimi
İŞ-YAŞAM Deprem bölgelerinde akaryakıt indirimi
Antalya'daki oteller depremzedelere açılıyor
İŞ-YAŞAM Antalya'daki oteller depremzedelere açılıyor
Ticaret Bakanlığı e-ticarette 'e-Seferberlik' başlattı
İŞ-YAŞAM E-ticarette 'e-Seferberlik' başlatıldı
PTT bireysel acil ihtiyaç malzeme yardımlarını deprem bölgelerine ücretsiz ulaştıracak
İŞ-YAŞAM PTT bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
Madenciler arama kurtarma çalışmalarında
İŞ-YAŞAM Madenciler arama kurtarma çalışmalarında
Perakendecilerden deprem bölgesine yardım seferberliği
İŞ-YAŞAM Perakendecilerden yardım seferberliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.