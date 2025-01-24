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        Haberler Spor Transfer Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arası transfer döneminde atılan tüm imzalar burada...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:36
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        1

        Ahmed Kutucu

        Eyüpspor > Galatasaray

        5.9 milyon €

        2

        Milan Skriniar

        PSG > Fenerbahçe

        3

        Lincoln

        Fenerbahçe > Hull City

        (Kiralık)

        4

        Diego Carlos

        Aston Villa > Fenerbahçe

        5

        Wilfried Zaha

        Galatasaray > Charlotte

        Kiralık: 2.7 milyon €

        6

        Emersonn

        Athletico Paranaense > Göztepe

        7

        Romulo Cardoso

        Athletico Paranaense > Göztepe

        (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        8

        Tolga Ciğerci

        Ankaragücü > Sivasspor

        9

        Efkan Bekiroğlu

        Ankaragücü > Sivasspor

        10

        Yalçın Kayan

        Göztepe > Eyüpspor

        11

        Yusuf Sarı

        Adana Demirspor > Başakşehir FK

        12

        Emmanuel Boateng

        Al Orubah > Gaziantep FK

        13

        Hamza Akman

        SonderjyskE > Eyüpspor

        14

        Christopher Operi

        Le Havre > FK Başakşehir FK

        15

        Jonjo Shelvey

        Eyüpspor > Burnley

        (Sözleşme fesih)

        16

        Abdoulaye Yoro

        (Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)

        17

        Danylo Sikan

        Shakhtar > Trabzonspor

        18

        Jonathan Okita

        FC Zürich > Bodrum FK

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