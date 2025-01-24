Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arası transfer döneminde atılan tüm imzalar burada...
Ahmed Kutucu
Eyüpspor > Galatasaray
5.9 milyon €
Milan Skriniar
PSG > Fenerbahçe
Lincoln
Fenerbahçe > Hull City
(Kiralık)
Diego Carlos
Aston Villa > Fenerbahçe
Wilfried Zaha
Galatasaray > Charlotte
Kiralık: 2.7 milyon €
Emersonn
Athletico Paranaense > Göztepe
Romulo Cardoso
Athletico Paranaense > Göztepe
(Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Tolga Ciğerci
Ankaragücü > Sivasspor
Efkan Bekiroğlu
Ankaragücü > Sivasspor
Yalçın Kayan
Göztepe > Eyüpspor
Yusuf Sarı
Adana Demirspor > Başakşehir FK
Emmanuel Boateng
Al Orubah > Gaziantep FK
Hamza Akman
SonderjyskE > Eyüpspor
Christopher Operi
Le Havre > FK Başakşehir FK
Jonjo Shelvey
Eyüpspor > Burnley
(Sözleşme fesih)