Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili olarak toplantı yaparken toplantının ardından flaş açıklamalar yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'yle gerçekleştirdikleri toplantının ardından Süper Lig'de bulunan 7 kulübün, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için görüş belirttiklerini dile getirdi. Özdemir yaptığı açıklamada "7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in ardından söz alan Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de "Sayın Fatih Mert (Ankaragücü Başkanı) de burada ... 7 kulüp ligden düşme olayıyla ilgili endişelerini dile getirdiler. Seneye liglerin 21 takımla oynanmasıyla ilgili başvurularını da bugün sözlü olarak yaptılar" dedi.