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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonu duyurdular! - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan kaybetti. Lider Galatasaray ise Kayserispor'u 5-1'le geçerek puan farkını 8'e yükseltti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:52
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        19- ADANA DEMİRSPOR: 20 PUAN

        5

        18- HATAYSPOR: 28 PUAN

        6

        17- BODRUM FK: 31 PUAN

        7

        16- KAYSERİSPOR: 37 PUAN

        8

        15- SİVASSPOR: 42 PUAN

        9

        14- ALANYASPOR: 43 PUAN

        10

        13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN

        11

        12- KONYASPOR: 45 PUAN

        12

        11- GAZİANTEP FK: 46 PUAN

        13

        10- ANTALYASPOR: 47 PUAN

        14

        9- KASIMPAŞA: 48 PUAN

        15

        8- TRABZONSPOR: 51 PUAN

        16

        7- GÖZTEPE: 52 PUAN

        17

        6- EYÜPSPOR: 53 PUAN

        18

        5- SAMSUNSPOR: 55 PUAN

        19

        4- BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

        21

        2- FENERBAHÇE: 86 PUAN

        Şampiyonluk ihtimali %18.5

        22

        1- GALATASARAY: 93 PUAN

        Şampiyonluk ihtimali %81.5

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