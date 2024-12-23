Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan kaybetti. Lider Galatasaray ise Kayserispor'u 5-1'le geçerek puan farkını 8'e yükseltti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
19- ADANA DEMİRSPOR: 20 PUAN
18- HATAYSPOR: 28 PUAN
17- BODRUM FK: 31 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 37 PUAN
15- SİVASSPOR: 42 PUAN
14- ALANYASPOR: 43 PUAN
13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN
12- KONYASPOR: 45 PUAN
11- GAZİANTEP FK: 46 PUAN
10- ANTALYASPOR: 47 PUAN
9- KASIMPAŞA: 48 PUAN
8- TRABZONSPOR: 51 PUAN
7- GÖZTEPE: 52 PUAN
6- EYÜPSPOR: 53 PUAN
5- SAMSUNSPOR: 55 PUAN
4- BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN
3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
2- FENERBAHÇE: 86 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %18.5